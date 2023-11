Tropea conquista il pubblico televisivo nazionale: il servizio del Tg2

StrettoWeb

Continuare a slegare l’immagine di Tropea dalla narrazione di meta esclusivamente balneare ed estiva. Resta, questa, la sfida che la destinazione esperienziale Made in Calabria sta dimostrando ormai di sapere e potere vincere a beneficio di tutta la Costa degli Dei e dell’immagine regionale in generale. Le presenze, sempre più internazionali e con prevalenza di target medio-alto spendenti, si registrano non solo nei tradizionali mesi estivi, ma dai primissimi giorni di primavera all’autunno inoltrato e con numeri in aumento tutto l’anno. È, questa, in sintesi, la confermata fotografia del Principato che il TG2 Italia Europa, seguita e prestigiosa rubrica di Rainews condotta da Marzia Roncacci, ha raccontato al suo pubblico nella puntata andata in onda ieri mattina (mercoledì 1 novembre).

“Non possiamo che essere soddisfatti – commenta il Sindaco Giovanni Macrì – della continua attenzione mediatica nazionale ed internazionale su quelli che sono i risultati oggettivi di una precisa e condivisa strategia di marketing territoriale e di un impegno senza soluzione di continuità portato avanti insieme alla rete imprenditoriale e commerciale alla quale – aggiunge il Primo Cittadino – rinnoviamo la gratitudine dell’Amministrazione Comunale”.

In collegamento da Tropea, da piazza Cannone, affaccio sulla cartolina del santuario di Santa Maria dell’Isola, sempre più icona della Calabria nel mondo, l’inviata Rita Campanaro ha intervistato l’imprenditore Giovanni Imparato che ha confermato il trend in crescita ed i risultati di questo 2023 ottenuti – ha sottolineato – grazie anche alle importanti iniziative sul territorio che hanno portato ad una maggiore visibilità e vivibilità della destinazione. Il potenziale economico c’è – ha aggiunto – e va sfruttato anche considerando che il turismo è l’industria più ecologica che c’è.

Il focus del Tg2 si è concentrato anche sulle speciali luci d’artista, già installate dall’Amministrazione Comunale nell’ambito dell’evento Tropea Borgo incantato che nel 2022 ha fatto registrare un successo straordinario per oltre un mese e pronte a far brillare il salotto diffuso di Tropea dal prossimo 25 novembre e sul patrimonio culturale ed esperienziale che fa del Principato una destinazione da vivere in tutte le stagioni.