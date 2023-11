Tragedia in Calabria: turista tedesco si tuffa in mare e scompare, il triste epilogo

StrettoWeb

Una fioca speranza che si è spenta questa mattina: teatro della tragedia è il comune di Belmonte Calabro in provincia di Cosenza. Un uomo di nazionalità tedesco, 45 anni, si era tuffato ieri in mattina in mare ma, a causa del forte vento, era scomparso tra le onde agitate e non aveva più fatto ritorno a riva. Immediate quindi le ricerche, iniziate dopo l’allarme lanciato dalla moglie che lo dava per disperso: le forze dell’ordine, con l’ausilio di un elicottero, hanno sondato il mare in lungo e largo per tutta la giornata di ieri fino a questa mattina con il triste epilogo. Il cadavere dell’uomo, purtroppo, è stato restituito dal mare impetuoso alle prime luci dell’alba.