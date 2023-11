Tim: azienda, nessun bonus a management legato a operazioni straordinarie**

StrettoWeb

Roma, 7 nov. – (Adnkronos) – Tim “smentisce categoricamente le indiscrezioni di stampa circa presunti bonus in favore del top-management e del suo Amministratore Delegato, legati all?operazione per la cessione dell?infrastruttura di rete fissa”. In una nota il gruppo ricorda che “gli unici piani realmente esistenti sono quelli relativi ai sistemi di incentivazione per il management di breve (Mbo 2023) e di lungo termine (Long Term Incentive 2021-2023 e Stock Options 2022-2024) che si basano esclusivamente sull?andamento operativo dell?Azienda, mentre non sono stati stabiliti obiettivi legati alle operazioni straordinarie”.