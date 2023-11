Tennis: Sinner, ‘siamo contenti e tranquilli, domani ci giochiamo la Davis con l’Australia’

StrettoWeb

Malaga, 25 nov. (Adnkronos) – “Oggi è stata una giornata lunga e intensa. Lorenzo Musetti ha fatto un’ottima partita in singolare e purtroppo è poi scivolata via. Io ho provato a fare il mio massimo contro Novak. Sono partito molto bene, nel secondo lui ha alzato l’asticella, poi nel terzo può accadere di tutto, ci ho sempre creduto, eravamo ad un punto dall’uscire da questa competizione e invece siamo ancora qua e domani abbiamo l’oppportunità di vincere la Coppa Davis, ma siamo molto tranquilli”. Queste le parole di Jannik Sinner a Sky dopo il successo per 2-1 sulla Serbia e l’accesso alla finale di Coppa Davis. “Abbiamo fatto un ottimo doppio con tanta intensità. Per me non era semplice, Lorenzo Sonego mi ha aiutato tanto a tenere l’energia alta, tutto il team può esser contento e domani vediamo”, ha aggiunto Sinner che ha fronteggiato al servizio tre match point per Nole. “Cosa penso in quei momenti? Le palle erano nuove ancora, ho servito molto bene e questo ti da l’energia per andare avanti. Poi tutto il tifo è stato molto importante per me e noi, il doppio era fondamentale, ci siamo mossi molto bene, l’energia era molto alta, siamo contenti”.