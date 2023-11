Tennis: Pescosolido su Atp Finals, ‘gironi equilibrati, punto su finale Djokovic-Sinner’**

StrettoWeb

Roma, 9 nov. – (Adnkronos) – “Mi sembrano due gironi equilibrati, nel verde i favoriti sono Djokovic e Sinner che sono i due favoriti in assoluto a mio avviso, nel rosso Alcaraz e Medvedev dovrebbero passare ma occhio a Rublev che è in grande forma e potrebbe essere la sorpresa del torneo”. Così all’Adnkronos l’ex azzurro di Coppa Davis Stefano Pescosolido, sul sorteggio delle Atp Finals effettuato oggi a Torino. Nel grupoo verde ci saranno Jannik Sinner, Novak Djokovic, Stefanos Tsitsipas e Holger Rune. In quello rosso Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Andrey Rublev e Alexander Zverev.

“Jannik avrà un po’ la pressione di giocare in casa e di avere gli occhi di tutti puntati addosso ma ha la maturità per non farsi coinvolgere troppo e gestire tutto al meglio -aggiunge Pescosolido-. Il livello di tennis che ha espresso a Pechino e Vienne è stato elevatissimo e lo pone quasi all’altezza di Djokovic. Io penso che il serbo e l’altoatesino potranno essere i protagonisti della finale tra 10 giorni. Una finale che non sarebbe affatto scontata ma 50 e 50”.

“Con Rune Jannik non ha mai vinto ma ha giocato solo due volte e ora sta giocando molto meglio. Rune esce da un periodo disastroso e negli ultimi due tornei, sotto la guida di Boris Becker, si è un po’ ripreso ma sarei sorpreso se riuscisse a batterlo per la terza volte. Tsitsipas è sempre pericoloso, ha già vinto le Finals nel 2019 e a Parigi l’ho visto giocare bene ma ribadisco se Sinner gioca come negli ultimi mesi passerà il girone”, conclude l’ex numero 42 del mondo.