Tennis: Atp Finals, Sinner, ?con Rune sfida difficile bisogna performare al 100%

StrettoWeb

Torino , 15 nov. – (Adnkronos) – ?Sappiamo che sarà una partita difficile, Holger Rune è un giocatore che sta giocando molto bene ma sono contento di affrontarlo e di tornare in campo con l?obiettivo di dare il massimo?. Archiviato il successo contro Novak Djokovic, Jannik Sinner nella conferenza stampa del dopo partita guarda già all?incontro di domani, decisivo per l?accesso alle semifinali delle Atp Finals in corso a Torino. ?So che posso ancora uscire ma bisogna provare a restare positivi, oggi è un giorno importante di riposo, non so se mi allenerò o se deciderò di non toccare palla, molto dipenderà come mi sentirò dopo il sonno. La partita di domani è importante e bisogna performare al 100%?, ha aggiunto sottolineando di nuovo ?sono contento di incontrare Holger? Quanto alla sfida vinta con Djokovic, Sinner ha osservato: ?quando giochi contro Nole vedi la perfezione. Non è mai fuori equilibrio. Noi dobbiamo migliorare, ne ho parlato con il mio team, anche se a 22 anni non si può fare tutto insieme?, ha concluso.