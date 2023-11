“Tatanka”, ospite d’eccezione al talk social: con Hubner e il messinese Remigare c’è Alessandro Parisi

StrettoWeb

Tutto pronto per la seconda puntata di “Tatanka. Senza giri di parole”, il talk sportivo di Stanleybet.news in collaborazione con la testata giornalistica Calciotime.it che ha come assoluto protagonista Dario Hübner, uno dei più grandi bomber del nostro calcio.

Stavolta però Darione non sarà la sola guest star ospite del conduttore Giovanni Remigare. Insieme a lui ci sarà infatti anche Alessandro Parisi, ex difensore del Messina, del Bari allenato da Antonio Conte e del Torino, nonché convocato nella Nazionale di Marcello Lippi nel 2004, primo giocatore del Messina a esordire in azzurro. I

l famoso “Roberto Carlos dello Stretto”, così soprannominato per la potenza del suo sinistro, si affiancherà quindi a Dario Hübner per commentare i match di Champions League delle squadre italiane e per analizzare la prossima giornata di Serie A che vede come match clou Napoli-Inter. Ricordiamo che la Diretta Live andrà on air sulla pagina instagram Stanleybet.news a partire dalle ore 18 e che durante la diretta verranno scelte le migliori domande nei commenti da fare direttamente a Hübner e a Parisi. Per vedere tutte le dirette su Instagram basterà mettere un “follow” alla pagina Stanleybet.news dopo di che nella parte superiore del feed si vedrà il logo Stanleybet.news del profilo circondato da un anello colorato e con la scritta “In diretta”, basterà cliccarci per seguire la Live.