SudSoundContest a Reggio Calabria, ultimo giorno per suonare con Sfera Ebbasta, Ernia e Finesse

Tutto pronto per il mega concerto del prossimo 8 dicembre 2023 al Palasport di Pentimele, quando si esibiranno di fronte al pubblico reggino Sfera Ebbasta, Ernia e Finesse. La ricca kermesse musicale organizzata dalla Cormaci Group oltre al DJ set delle tre star della serata prevede un’opportunità per gli artisti emergenti: è stato infatti lanciato il SudSoundContest, il concorso online che sta dando la possibilità ai giovani del territorio reggino di farsi conoscere e fare l’esperienza unica di esibirsi su un palco così importante. Sarà il rapper reggino Kento, con l’aiuto degli organizzatori e i partner dell’evento (FutureRC, 89100 Familia e Fade Studio), a scegliere i tre artisti più meritevoli e ad introdurli dal vivo in occasione del Festival.

Ultimo giorno per partecipare al SudSoundContest

Per partecipare al SudSoundContest è necessario scaricare e selezionare dal sito ufficiale un ‘beat’, una traccia audio da usare per la propria performance. L’artista deve realizzare un video con la sua prova canora e condividerlo sui social seguendo le istruzioni del regolamento, consultabile al seguente LINK.

Il download del brano e il caricamento delle proprie performances sarà reso possibile fino alla data di lunedì 27 novembre 2023. Oltre la scadenza non sarà possibile scaricare le basi in oggetto, e di conseguenza prendere parte al contest attraverso la pubblicazione di un video.