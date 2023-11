Sud Sound Festival a Reggio Calabria, il contest per vincere 5 biglietti per il grande evento con Sfera Ebbasta, Finesse ed Ernia

StrettoWeb

Si avvicina il Sud Sound Festival ‘Winter Edition’, primo evento in Calabria dedicato alla musica rap e trap, che l’8 dicembre vedrà la partecipazione di tre grandi artisti che si alterneranno alla console durante la serata, ovvero Sfera Ebbasta, Finesse ed Ernia.

Un grande evento che al contempo rappresenta motivo di orgoglio per Reggio Calabria, considerato il prossimo arrivo in riva allo Stretto di Sfera Ebbasta, uno degli artisti più seguiti a livello nazionale dalle giovani generazioni.

Il Festival è organizzato dal Cormaci Group e interamente finanziato con fondi privati. Il Sud Sound Festival apre alla musica a Reggio Calabria e sarà il primo di una serie di grandi eventi. DJ Set, esibizioni live, concerti, spettacoli, e tante special guest.

E’ possibile aggiudicarsi il contest e quindi vincere 5 biglietti per uno degli eventi musicali più attesi del 2023 in riva allo Stretto.

Come vincere i biglietti per il Sud Sound Festival di Reggio

Metti mi piace al post sulla pagina Facebook del Sud Sound Festival (CLICCA QUI) Tagga 4 amici nei commenti Segui @sudsoundfestival Condividi il post nelle tue Stories

I 5 vincitori verranno comunicati sulle nostre pagine ufficiali.

Il programma

Lo spettacolo inizierà con gli ‘apripista’ delle 19.00, sei nuovi artisti del panorama reggino e due scuole di danza si esibiranno per il pubblico del PalaCalafiore.

A seguire le esibizioni in DJ set delle tre star della serata.

Si inizia alle 21.00 con Finesse, nome d’arte di Amritvir Singh, produttore indiano nominato ai Grammy e uno dei dj emergenti da tempo sotto i riflettori degli addetti ai lavori. Il suo singolo d’esordio, Gelosia, primo da mesi nelle classifiche di Spotifye è stato realizzato con la collaborazione di altri tre rapper famosi come Shiva, Guè e Sfera Ebbasta.

Segue l’esibizione alle 22.00 di Ernia, o Er Nyah, altro rapper milanese che inizia da giovanissimo e trova la ‘svolta’ nel 2011 grazie al gruppo Troupe D’Elite formato con Ghali e Maite. Il trio attirerà le attenzioni dei fan sui web e dell’etichetta discografica indipendente ‘Tanta Roba’ di Gué Pequeno, ma i migliori risultati li ottiene nel 2020 con l’uscita del suo secondo album ufficiale, “Gemelli”, come le collaborazioni tra gli altri di Shiva, Fabri Fibra e Madame.

Ultimo DJ set alle 23.00 per Sfera Ebbasta, vera e propria rapstar della musica italiana e internazionale con milioni di follower, fenomeno di ascolti online (il più cliccato in Italia su Spotify) e con 172 Dischi di Platino e 31 Dischi D’Oro all’attivo.

Le porte del PalaCalafiore verranno aperte alle 17.00 per favorire il regolare afflusso delle persone.

Dove acquistare i biglietti

Il sito del Festival è già online e consultabile all’indirizzo www.sudsoundfestival.it, mentre per l’acquisto dei biglietti è possibile visitare i siti di Dice e Vivaticket. Le vendite sono già partite con successo e i posti del parterre in piedi sono già in esaurimento.