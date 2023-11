Strage di Nassiriya, il sindaco di Messina ricorda i messinesi Ragazzi e Cavallaro

StrettoWeb

Oggi, 12 novembre 2023, ricorre il 20° anniversario del terribile attentato di Nassiriya in cui persero la vita 19 connazionali, 17 militari e due civili. “Il tempo non cancella, ma anzi nel ricordo e nella profonda determinazione a volerlo mantenere vivo con un sentimento di suffragio ringraziamento ed esempio, a nome della città di Messina ricordo la memoria di questi nostri figli caduti nell’adempimento del loro dovere e perché non vada dimenticato il loro supremo sacrificio per assicurare la convivenza pacifica dei popoli”. Con queste parole il sindaco Federico Basile ha ricordato l’anniversario della strage di Nassiriya.

“Un pensiero particolare rivolgo alle vedove, ai figli e ai familiari dei nostri concittadini, il maresciallo Alfio Ragazzi e il sottotenente Giovanni Cavallaro, e alle famiglie dei militari siciliani caduti a Nassiriya, come eroi del nostro tempo”, ha concluso Basile.