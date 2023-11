Storia: Draghi, non cercare nel passato la legittimazione dell’oggi

StrettoWeb

Roma, 29 nov. – (Adnkronos) – Quello dell’impero romano “è un modello di società ‘aperta’, fatto di immigrazione, integrazione, assimilazione, di grande mobilità delle persone” ma non “dovremmo prendere esempio” da questo modello per “cercare legittimazione per un modello che abbiamo in mente”. Lo ha sottolineato l’ex premier Mario Draghi partecipando alla presentazione del libro di Aldo Cazzullo ‘Quando eravamo padroni del mondo’, ricordando che “tutti i potenti hanno cercato legittimazione nell’Impero romano”. Ma – ha ammonito – “non ci si deve rivolgere alla Storia come un aiuto” anche perché quello di costruzione dell’identità dell’Impero Romano “è un processo di apertura che prende molti secoli”.

Citando un verso di Eugenio Montale, – ‘La storia non è magistra di nulla se ci riguarda’ – Draghi ha spiegato che “cercare la legittimazione nella storia e’ un esercizio pericoloso” anche perché si ragiona “su un contesto storico diverso, anteriore alla formazione dello stato moderno che si definisce anche attraverso l’esclusione degli altri”.

Draghi ha ricordato che quello di una ‘apertura’ “è stata una necessità per un impero come quello romano: il problema di gestire i popoli conquistati risale all’impero e i romani capiscono che bisogna investire nella periferia, tant’è che alcune opere realizzate alla periferia sono piu’ grandi di quanto costruito a Roma”.