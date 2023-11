StarCasinò Sport sponsor della Maratona di Palermo: E si può vincere un provino con una squadra di calcio

StrettoWeb

StarCasinò Sport è sponsor della 28ª edizione della Maratona di Palermo che si terrà il prossimo 19 novembre per le vie del capoluogo siciliano. Il brand di intrattenimento sportivo sarà al fianco della storica manifestazione durante tutto il weekend, da venerdì 17 a domenica 19 novembre, con uno stand dedicato al Village. Qui, con il supporto del Team di StarCasinò Sport, saranno organizzate attività sportive dedicate a tutta la comunità palermitana. I giovani talenti avranno la possibilità di mettersi in gioco in prove divertenti e testare le proprie skill sportive con pallone, conetti e porticine. In palio tanti gadget targati StarCasinò Sport e, per i più meritevoli che hanno partecipato alla selezione online sulla piattaforma “One of Us”, un provino con una squadra di calcio professionistica.

La sponsorship si inserisce nell’ampio progetto di espansione capillare su più livelli del mondo sportivo italiano e di sostegno ai territori e alle loro comunità di tifosi con l’obiettivo di regalare emozioni e opportunità. Opportunità anche per i giovani talenti del calcio che, spesso, per condizioni sociali o economiche difficili, non hanno le stesse occasioni dei loro coetanei: questo il main goal dell’ambizioso progetto di StarCasinò Sport che, qui a Palermo, si è impegnato con numerosi investimenti proprio per rendere “accessibile” il sogno di diventare calciatori professionisti e far brillare il talento sportivo individuale.

“Per noi è un grande orgoglio essere tra gli sponsor di un evento così importante per la comunità palermitana. Da quasi trent’anni va in scena questa bellissima Maratona che regala a tutti i partecipanti uno stupendo tour per le vie di questa incredibile città. Il fascino e il calore di Palermo ci ha colpiti fin dal primo istante, quando l’anno scorso abbiamo stretto la partnership con la squadra di calcio rosanero. Abbiamo colto l’occasione per portare all’evento, in collaborazione con One of Us, una grande iniziativa per il territorio: offrire ai giovani l’opportunità di mettere in mostra il proprio talento e di ottenere il pass “Your Chance” per un provino con un Club professionistico. Questo è il cuore del nostro lavoro: sostenere il valore dello sport come potente aggregatore sociale e regalare emozioni ed esperienze esclusive agli appassionati” ha dichiarato Stefano Tino, Managing Director di StarCasinò Sport.