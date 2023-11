Sport e Salute: sottoscritto il protocollo ‘cuore’ con la Regione Liguria

StrettoWeb

Genova, 17 nov. – (Adnkronos) – Un’intesa per portare lo sport nella quotidianità dei cittadini. Regione Liguria e Sport e Salute hanno firmato oggi a Genova, nell?ambito del Festival Orientamenti 2023, un protocollo per una collaborazione a tutto campo sui temi dello sport. A presenziare alla firma anche il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi che ha definito l?accordo “uno strumento di lavoro formidabile per offrire più opportunità di fare sport”. “Lo abbiamo definito protocollo ‘Cuore’ come acronimo di coraggio, umiltà, onestà, rispetto ed energia. Sono questi i pilastri dell’azione quotidiana di Sport e Salute e su cui si fonda l?accordo sottoscritto oggi con la Regione Liguria”, ha detto l?Amministratore Delegato di Sport e Salute, Diego Nepi Molineris, nel corso della firma del protocollo d?intesa tra la Regione Liguria e la Società dello Stato che promuove lo sport e i corretti stili di vita. ?Siamo una società giovane con una gran voglia di mettere a terra progettualità importanti per lo sport – ha aggiunto Nepi Molineris -. Quando firmiamo un protocollo lo facciamo con serietà e con la voglia di impegnarci a portare beneficio. L?obiettivo, attraverso l?impiantistica, la promozione a scuola, il sostegno alle società di base, i grandi eventi, è quello di portare lo sport nella vita quotidiana del Paese e della Liguria adesso in particolare. Per farlo ci vuole coraggio, umiltà, onestà, rispetto ed energia, quindi il ‘cuore'”.