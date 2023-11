Spazi verdi pubblici: sottoscritti i patti di collaborazione tra Casali del Manco e i cittadini

StrettoWeb

La tutela e la valorizzazione del bene pubblico. Questo l’obiettivo dei Patti di Collaborazione sottoscritti tra alcuni cittadini di Casali del Manco e l’Amministrazione comunale, rappresentata dal Sindaco Francesca Pisani, dal Vice Sindaco Arsenia De Donato, dall’Assessore Michele Rizzuti e dal Consigliere Emma Orrico. “Si tratta di un’iniziativa di grande valore – ha affermato il Sindaco. I cittadini che oggi hanno firmato l’accordo con il Comune per lo svolgimento di attività di interesse generale, sono per noi motivo di grande orgoglio e soddisfazione, nonché preziosi esempi di cittadinanza attiva”.

“Tutti dovrebbero interessarsi ai problemi ed alle esigenze del proprio comune – ha sottolineato Pisani. Affinché la macchina amministrativa funzioni alla perfezione, infatti, è necessario che ognuno faccia la propria parte ed i Patti di collaborazione sono uno strumento strategico”. I primi cinque casalini che hanno sottoscritto il patto con l’Amministrazione comunale da oggi si occuperanno ufficialmente della rigenerazione, della manutenzione e della gestione di diversi spazi verdi presenti sul territorio, ed in particolare della villetta di località Verticelli, della rotatoria di Spezzano Piccolo, delle aiuole nei pressi dell’ufficio postale di Serra Pedace, e di alcuni spazi verdi in località Pedace.

Questi cittadini, in realtà, si occupavano già da tempo, in maniera del

tutto volontaria ed informale, della cura dei suddetti spazi comuni. Su proposta del Vice Sindaco Arsenia De Donato, che ha personalmente seguito la vicenda, l’Amministrazione comunale ha deciso di pubblicare l’avviso relativo al Patto di Collaborazione, insieme al relativo modello.

Non solo. L’Amministrazione ha inteso prevedere per questi cittadini volenterosi e meritevoli, e per gli altri che, in forma singola o associata, vorranno occuparsi del verde pubblico o di altre attività importanti per la collettività, riduzioni ed eventualmente esenzioni sulla Tari, la tassa

per i rifiuti, concordate con il Consigliere delegato ai Tributi Emma Orrico.

“Abbiamo pensato di realizzare delle targhette da posizionare nei luoghi pubblici

curati dai cittadini – ha aggiunto il Sindaco – che riportino il logo del Comune

insieme al nome della persona o del gruppo di persone che si occupano della loro

riqualificazione e manutenzione. Il minimo che l’Amministrazione possa fare per

ringraziare i cittadini per l’impegno profuso quotidianamente e per premiare il loro

profondo senso civico”.

I Patti di Collaborazione mettono in atto politiche di cittadinanza attiva, basate sulla sinergia tra le istituzioni ed i cittadini: in Italia sono già centinaia le città che, come Casali del Manco, hanno adottato un regolamento specifico, grazie al quale è possibile sviluppare progetti finalizzati al benessere della collettività, che vengono affidati ai cittadini, sulla base dell’impegno e della responsabilità di tutte le parti

coinvolte.