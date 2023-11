Spagna: circa 170 mila manifestanti a Madrid contro legge amnistia catalana di Sanchez

StrettoWeb

Madrid, 18 nov. (Adnkronos) – Almeno 170.000 persone si sono radunate nel centro di Madrid per un’altra grande protesta contro la controversa legge di amnistia catalana che ha permesso al primo ministro socialista spagnolo, Pedro Sánchez, di assicurarsi un secondo mandato.

Sánchez ha prestato giuramento ieri dopo aver vinto il voto di investitura il giorno precedente, quasi quattro mesi dopo le inconcludenti elezioni generali anticipate di luglio. Sebbene il Partito popolare conservatore (Pp) abbia battuto di misura il Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) di Sánchez nelle elezioni, non è riuscito a garantire il sostegno parlamentare per formare un governo anche con il sostegno del partito di estrema destra Vox e di altri gruppi più piccoli.

Tuttavia, il Psoe e i suoi partner dell?alleanza di sinistra Sumar sono riusciti a racimolare i voti necessari ottenendo il sostegno dei due principali partiti indipendentisti catalani in cambio dell?amnistia per coloro coinvolti nella fallita spinta unilaterale alla secessione Spagna sei anni fa .