Sostenibilità: Sardone (Lega), ‘grande sfida, può essere volano in sviluppo e occupazione’

Milano, 7 nov. (Adnkronos) – “I processi di sostenibilità ambientale sono già molto sviluppati in Lombardia e a Milano. Abbiamo già ora molti esempi di creazione di valore tramite l?economia circolare in molte filiere produttive. La sostenibilità è sicuramente una delle grandi sfide sia per le istituzioni che per le aziende private dei prossimi decenni e può veramente essere un volano per l?occupazione e lo sviluppo”. Lo ha detto all’Adnkronos Silvia Sardone, europarlamentare della Lega.

“L’orizzonte della transizione energetica e ambientale -sottolinea Sardone- impone allo stesso tempo di valutare, seriamente e non ideologicamente, anche gli impatti economici sui settori produttivi e le conseguenze sociali su lavoratori e consumatori di determinate scelte”.

Ciò a dire che “il cambiamento va accompagnato senza impattare in maniera negativa su chi produce e lavora”.