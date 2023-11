Sostenibilità: Roggiani (Pd), ‘richiede investimenti ma benefici superano costi’

StrettoWeb

Milano, 7 nov. (Adnkronos) – “Il cambiamento verso un’economia sostenibile richiede investimenti iniziali, ma i benefici che ne derivano superano ampiamente i costi”. Così all’Adnkronos Silvia Roggiani, deputata del Partito Democratico e segretaria regionale del Pd lombardo.

“Secondo le stime -sottolinea Roggiani- la transizione verso la green economy ogni anno costa allo Stato 14,7 miliardi di euro, ma in cambio offre un risparmio diretto di 6,6 miliardi e assicura un indotto di circa 53 miliardi”. Tuttavia, “quello che all?Italia attualmente manca è la volontà politica del governo di andare in questa direzione”.

E, conclude, “in questo modo sarà complicato raggiungere gli obiettivi Onu per lo sviluppo sostenibile”.