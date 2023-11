Il giovane reggino Simone Zuccalà tra i prescelti per Area Sanremo: così si gioca l’accesso al Festival

StrettoWeb

Simone Zuccalà, in arte EsseNziale, è stato selezionato per le audizioni dal vivo di giorno 4 novembre ad Area Sanremo, il contest che dà la possibilità a soli quattro artisti emergenti di accedere alla finale che avverrà in diretta tv sulla Rai, dove verranno selezionati gli ulteriori nomi che accederanno direttamente al Festival di Sanremo insieme ai big al teatro Ariston.

Simone Zuccala è un giovane classe 2006 nato a Reggio Calabria, attualmente frequenta l’ITT Panella/Vallauri. A lui auguriamo un grande in bocca al lupo con la speranza che possa davvero andare avanti portando in alto il nome della nostra città Reggio Calabria.