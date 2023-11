Siderno: ecco il 1° Memorial “Giovanni Condemi”, torneo di calcio a 5 per sostenere la Nuova Oncologia di Locri

StrettoWeb

Da un’idea dell’assessore alle politiche sociali del Comune di Siderno, Dott. Salvatore Pellegrino, nasce il 1° Memorial “Giovanni Condemi”, un “Torneo amatoriale misto di calcio a 5, rivolto a sostenere il progetto N.O.L.E”. L’evento si realizzerà a Siderno, tra il 27 Novembre ed il 1° Dicembre 2023, presso i nuovi ed ampi locali del Palazzetto dello Sport “Eunice Kennedy”.

L’Obiettivo prioritario è di ridurre la mobilità passiva oncologica che costringe, ogni anno, centinaia di calabresi a lunghe ed estenuanti emigrazioni per questo tipo di prestazioni sanitarie. Con questa manifestazione si ambisce a dare impulso e rinforzare il sogno del progetto NOLE (Nuova Oncologia Locri Epizefiri), promosso e sostenuto dal compianto dottor Giovanni Condemi, (Responsabile del reparto fino alla prematura scomparsa) e della meritoria associazione Angela Serra. Progetto che intende realizzare un polo strategico per il comparto sanitario oncologico reggino, che con circa 1000 mq, servirà sia il versante jonico che, inevitabilmente, quello tirrenico e l’entroterra.

In questa splendida esperienza solidale si inserisce l’idea promossa dall’Assessorato alle politiche Sociali del Comune di Siderno, diretto dal Dott. Salvatore Pellegrino, unitamente al Sindaco Mariateresa Fragomeni ed a tutta l’amministrazione Comunale, rivolta a coinvolgere i Sindaci, gli Assessorati alle politiche sociali ed allo sport dei 42 comuni della Locride e le Associazioni del Terzo settore.

Il progetto, “I° Memorial Giovanni Condemi”, nasce dall’idea che l’unione fa la forza e che anche grazie allo sport si possa aiutare l’associazione Angela Serra e tutto il territorio al raggiungimento dell’obiettivo di NOLE. L’intento è di costruire una rete e coinvolgere i Comuni e le Associazioni del territorio nell’organizzazione del Torneo amatoriale misto di calcio a 5, rivolto a sostenere il progetto N.O.L.E. e nella connessa raccolta solidale. Si è inteso sin da subito dedicare l’evento al compianto dott. Giovanni Condemi, proprio per rendere merito alla sua forza e all’idea che perseguiva convintamente di realizzare la ricostruzione dell’intero reparto di Oncologia della Locride rafforzandolo “tanto da assorbire il 90% della richiesta di terapie erogate oggi fuori Regione”. Il Torneo ambisce a coinvolgere le squadre amatoriali del territorio sia maschili che femminili con l’impegno di iscrivere almeno una squadra a Comune con almeno otto giocatori/trici.

Come partecipare

Per consolidare la partecipazione alla kermesse solidale ogni Comune/ Associazione dovrà partecipare con una squadra o versare un contributo, pari al costo di iscrizione di € 250,00 euro a squadra, all’IBAN IT 28 E 0538712900000000584553 – causale: donazione 1° Memorial Giovanni Condemi Oncologia di Locri – Associazione Angela Serra, partner operativo e direttamente impegnata nell’operazione di riqualificazione dei locali per la costituzione di NOLE. È necessario confermare le adesioni entro il 22 Novembre p.v., inviando una mail all’Associazione Angela Serra (indirizzo angelaserra.locride@gmail.com). Si allegano alla presente il Regolamento del Torneo e il modulo di iscrizione con tanto di liberatoria.

Si mira così a dare speranza alla Locride infondendo, con un innovativo slancio unitario che parta dal territorio, l’idea che anche dal basso i grandi obiettivi divengono raggiungibili o quanto meno sempre più realizzabili, nonostante appaiano lontafferma il Sindacoani ed ambiziosi. “Come rappresentanti del Comune di Siderno – – ci auguriamo che quest’appello venga raccolto e che siano davvero numerose le squadre che vorranno rispondere rendendo sempre più vicino e concreto l’obiettivo progettuale per la realizzazione della nuova Oncologia di Locri”.