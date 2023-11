Sicurezza stradale, la Regione Calabria ha stanziato 100mila euro per Caloveto

StrettoWeb

Riqualificazione e messa in sicurezza delle strade comunali dissestate a seguito dell’alluvione dell’autunno 2022, l’Amministrazione Comunale ha intercettato un finanziamento regionale di 100 mila euro per ripristinare la viabilità lungo via Sant’Antonio. Il Sindaco Umberto Mazza informa della pubblicazione della graduatoria definitiva da parte del Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici della Regione Calabria e che vede Caloveto tra i beneficiari della manifestazione d’interesse per la realizzazione di opere pubbliche.

“Uno degli obiettivi strategici della nostra squadra di governo – precisa il Primo cittadino – resta la costante verifica e ricerca di risorse extra bilancio per la messa in sicurezza dell’intera rete viaria comunale urbana ed extraurbana così da rendere il borgo e tutte le aree periferiche facilmente raggiungibili. A questo mira anche l’intervento finanziato che interesserà, già a partire dai prossimi giorni, la strada che collega il centro urbano con la Strada Statale 531 che rappresenta, tra l’altro, l’accesso principale al territorio comunale. La Giunta comunale ha già approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica redatto dall’ufficio tecnico comunale”.