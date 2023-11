Sicurezza: Avs, ‘armi private ad agenti, Meloni ci porta nel Far West’

StrettoWeb

Roma, 16 nov. (Adnkronos) – “La norma contenuta nel pacchetto sicurezza approvato dal Consiglio dei Ministri di oggi che permette agli agenti di pubblica sicurezza di detenere un?arma da fuoco privata senza licenza è gravissima e carica di rischi”. Così il capogruppo dell?Alleanza Verdi e Sinistra Peppe De Cristofaro, presidente del gruppo Misto di Palazzo Madama.

“La motivazione poi è incredibile: gli agenti avranno così un?arma più leggera di quella di ordinanza. La destra è ossessionata dal tema sicurezza. Peccato che con questa nuova, geniale, norma si moltiplicheranno le armi da fuoco in giro nel nostro Paese, e questo non è un bene. Invece di adottare il numero identificativo e le body cam per le forze dell?ordine, Meloni e soci ci portano nel Far West”.