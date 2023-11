La Sicily Beach Volley School Fratelli Anastasi perde in casa contro Palermo

StrettoWeb

La Sicily Beach Volley School Fratelli Anastasi continua il suo percorso di crescita. Nella 6ª giornata del campionato di pallavolo di serie B maschile ospitava Re Borbone Palermo in casa al “PalaCampagna” di Saponara e ha dato battaglia per quasi due ore prima di cedere per 1-3. Un risultato che non le permette ancora di aggiungere punti alla propria classifica, resta ferma a zero punti, ma che le fa fare un passetto in più visto che fin qui in stagione non era ancora arrivato il primo parziale a favore.

“Primi due set equilibrati – ha commentato coach Luciano Zappalà dopo la gara – poi abbiamo pagato i ritmi elevati che fin lì avevamo sostenuto. Quelli che affrontiamo sono avversari che non ti perdonano nulla e Palermo oggi aveva due/tre individualità di un certo livello. Siamo comunque felici di aver ottenuto il primo set e siamo stati anche ad un passo dal vincere il primo punto per la nostra classifica”.

Sicily F.lli Anastasi – Re Borbone Palermo 1-3, il commento

La gara vede subito gli ospiti provare a mettere distanza tra sé e i locali della Sicily F.lli Anastasi, la formazione tirrenica però si rimette in scia a segue punto a punto la Re Borbone Palermo. Come già successo a Lamezia Terme il parziale arriva ai vantaggi, battaglia vera con Palermo che la spunta per 30 a 28. Nel secondo parziale iniziano meglio i tirrenici che provano più volta la fuga arrivando anche sull’11-8. Gli ospiti rientrano e la partita prosegue punto a punto, questa volta però evitati i vantaggi con la Sicily F.lli Anastasi che lascia gli ospiti a 23 e va a festeggiare il primo set vinto in stagione. Nel terzo c’è un calo normale per la formazione di casa, non abituata a mantenere certi livelli, e Palermo allunga leggermente. Questa volta la formazione di coach Zappalà non riesce a riportarti sotto e finisce per cedere nel finale per 19-25. Stesso risultato anche nel quarto anche se il set arriva in modo ancor più agevole per Palermo che scava il solco e controlla nel finale.

Sicily F.lli Anastasi – Re Borbone Palermo 1-3, il tabellino

Parziali: 28-30 25-23 19-25 19-25

Arbitri: Aurelio Curiale e Flavia Caltagirone.

Sicily Bvs F.lli Anastasi: Sulfaro G., Alaimo A., Morale, Amagliani, Sulfaro S., Alaimo M., Rizzo, Cucca, Mazza, Ciaramita, Bartolomeo, Giliberto.

Allenatore: Luciano Zappalà. Assistente: Emanuele Messina.

Re Borbone Palermo: Galia, De Santis, Donato, Ferro, Gruessner, Raneli, Simanella, Lombardo, Giordano, Opoku.

Allenatore: Nicola Ferro. Assistente: Valentino Renda.