Sicilia, celebrazioni della Settimana della Macchia Mediterranea

Premesso che in data 21 novembre 2016, a cura di un Comitato composto da Docenti dei tre Atenei Siciliani e alcune Associazioni dedite alla pratica della Educazione Ambientale nasceva, a Caltagirone, la Carta dei Comuni Custodi della Macchia Mediterranea; che in data 28 Novembre 2019 la Giunta del Governo Regionale emanava la delibera n. 420 denominata “Valorizzazione e tutela della Macchia Mediterranea – Istituzione della Giornata della Macchia Mediterranea”consultabile al link https://bit.ly/3imLuRj, che alla Carta detta anche“di Caltagirone” hanno finora aderito circa 135 Comuni Siciliani ed oltre 100 tra Enti Parco, Istituti di ricerca, Ordini professionali, Associazioni e personalità di spicco nel mondo scientifico nazionale; che diverse e numerose sono state le iniziative di tipo educativo sorte e/o ospitate nei territori aderenti insieme a significative azioni di recupero ambientale, che la recente adesione di alcune importanti città e capoluoghi Italiani, come Pomezia, Spoleto ed Imperia, fanno emergere la valenza extra regionale di una idea che punta ad unificare dal basso le azioni a tutela di un habitat che invero incornicia tutti i paesi che si affacciano sul Mediterraneo e non solo.

Considerate le difficili circostanze in cui il Pianeta versa a causa del riscaldamento globale e delle crisi climatiche che rappresentano le grandi sfide del secolo e come tali necessitano di un impegno comune a tutti i livelli e che la Macchia Mediterranea rappresenta l’habitat identitario per eccellenza della nostra Regione, alla luce di quanto sopra e del positivo percorso di educazione intrapreso e condotto dal suddetto Comitato per la Carta dei Comuni Custodi della Macchia Mediterranea ed allo scopo di rafforzarne l’efficacia e la valenza dei suoi obbiettivi si invitano i Cittadini e le Associazioni a svolgere delle attività (compilando il modulo all’indirizzo: https://bit.ly/3LZqejZ) in occasione della Settimana della Macchia Mediterranea che si concluderà con l’annullo filatelico celebrativo dei 10 anni dall’avvio del progetto – a Noto presso la Sede di Palazzo Trigona – il 21 novembre 2023 dalle ore 8:30 alle ore 14:30 e nel pomeriggio dalle ore 16:00 nel Salone di Rappresentanza della Città di Caltagirone con la proiezione del Docufilm “La Macchia Mediterranea in Sicilia: tra Paesaggio e Biodiversità” realizzato dal Nodo InFEA della Città Metropolitana di Messina in collaborazione con AssoCEA Messina APS e la consegna della Menzione di Custode della Macchia Mediterranea all’I.I.S. Cucuzza-Euclide.

La Settimana della Macchia Mediterranea prevede i seguenti appuntamenti:

Martedì 14 novembre dalle ore 11:30 – 12:30 collegamento con le Scuole di Futuri Cittadini Responsabili 2.0 per la Celebrazione della Giornata Nazionale degli Alberi Mercoledì 15 novembre 2023 ore 17:30 online Incontro su Lotta agli incendi Boschivi e Macchia Mediterranea con il Direttore Generale DRPC Sicilia Salvatore Cocina, il Sindaco di Castelbuono Mario Cicero, Tommaso La Mantia – UniPA ed il Segretario Generale di ANCI Sicilia Mario Alvano Giovedì 16 novembre 2023 ore 11:00 a Sant’Alessio Siculo mattina messa dimora di un Corbezzolo nel Plesso A. Gussio dell’I.C. di Santa Teresa di Riva con Enza Interdonato, Giuseppe Cacciola, Grazia La Fauci e Angela Foti Venerdì 17 novembre 2023 a Palermo mattina ore 11:00 messa dimora nella Scuola della Noce (I.C. De Amicis – Da Vinci) con Giovanna Genco, Renzo Lecardane e Francesco Cancellieri Venerdì 17 novembre 2023 a Agrigento pomeriggio ore 16:30 messa dimora di un Corbezzolo nell’area del costituendo Parco Livatino con Domenico Bruno e Francesco Cancellieri Sabato 18 novembre 2023 dalle ore 9:00 – Festa della Macchia Mediterranea nel Bosco di Santo Pietro con il Ramarro nella Base Naturalistica in c.da Renelle a Caltagirone Sabato 18 novembre 2023 ad Agrigento ore 9:00 La Macchia Mediterranea in Sicilia: tra Paesaggio e Biodiversità” proiezione del docufilm* al Liceo Scientifico Leonardo con Salvatore Scuto e Giuseppe Lo Pilato e messa a dimora di un Corbezzolo alla Kolymbetra Martedì 21 novembre 2023 ore 9:00 Giornata Nazionale degli Alberi a Noto dalle 8:30 alle 14:30 annullo filatelico e cartolina celebrativa in occasione dei 10 anni dalla lezione magistrale del F. M. Raimondo con il via al processo della Carta di Caltagirone e proiezione del docufilm* con dibattito e in collegamento da Sansepolcro, Imperia, Spoleto, Messina e Caltagirone celebrazione della Giornata Nazionale degli Alberi 2023 Martedì 21 novembre 2023 Giornata Nazionale degli Alberi pomeriggio dalle ore 16:00 a Caltagirone Salone di Rappresentanza proiezione del docufilm* e dibattito e consegna della Menzione di Custodi della Macchia Mediterranea all’I.I.S. Cucuzza-Euclide