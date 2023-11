Il Serra Club di Reggio Calabria compie 20 anni, l’entusiasmo del Presidente: “una festa per la città”

StrettoWeb

Il Coro S. Paolo, venerdì 10 novembre, al Seminario Arcivescovile Pio XI di Reggio Calabria, aprirà l’Anno Sociale 2023-2024. “Un anno particolare – afferma il presidente Oreste Arconte – perché coincide con la Celebrazione del XX° anniversario della Fondazione del primo Serra Club sorto in Calabria. Il Serra Club – prosegue Arconte – è un movimento internazionale laicale al servizio della Chiesa Cattolica il cui scopo è di sostenere le vocazioni al sacerdozio ministeriale ed alla vita religiosa consacrata mediante la preghiera, l’amicizia ed ogni altra attività”.

La storia del Serra Club reggino

Il Serra reggino fu incardinato nel 2003 con la Charter del 30 ottobre per volontà di S.E. mons. Vittorio Mondello, oggi arcivescovo emerito della diocesi di Reggio Bova, del Rettore pro tempore del Seminario Pio XI, oggi S. E. mons. Santo Marcianò, Arcivescovo Ordinario Militare per l’Italia e del compianto notaio Gregorio Gangemi. Il Serra, che ha sede al Seminario Arcivescovile Pio XI, in questi 20 anni ha visto ordinati ben 92 presbiteri, una ricchezza enorme per la Chiesa reggina. I soci serrani hanno sostenuto con la preghiera e in solido, il Seminario diocesano di Reggio Bova e la formazione dei seminaristi più bisognosi, in particolar modo quelli provenienti dalle diocesi suffraganei e dal Madagascar dove fu vescovo missionario mons. Antonino Scopelliti, recentemente scomparso.

Il programma dell’evento per il XX anniversario

Ad accogliere gli ospiti, oltre al presidente Arconte sarà S.E. mons. Fortunato Morrone, arcivescovo di Reggio Bova e cappellano del Serra Club reggino ed il rettore del Seminario Pio XI, don Nino Pangallo. Alla Festa di Anniversario sarà presente il Presidente Nazionale del Serra Club International Italia, dott. Giuliano Faralli, il governatore del Distretto Calabria e Sicilia n° 77, notaio Gaetano Cammarata i presidenti dei Club di Palermo, Catania, Caltagirone, Acireale, Rossano e Oppido M. Palmi. Inoltre, hanno dato l’adesione mons. Vittorio Mondello, mons. Giuseppe Fiorini Morosini e mons. Salvatore Nunnari, arcivescovi emeriti, gli ex Rettori del Seminario Pio XI, Mons. Demetrio Sarica e mons Salvatore Santoro i Sacerdoti della Diocesi di Reggio Bova, le congregazioni religiose maschili e femminili presenti in città, i presidenti dei Club Service attivi a Reggio Calabria e provincia. Il programma prevede la relazione di suor Giuliana Luongo, delle FMA la visita guidata del Seminario Pio XI, la Santa Messa e un momento conviviale.