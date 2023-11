Serie D, San Luca dalle parole ai fatti: ritirata dal campionato la squadra Juniores

StrettoWeb

Lo aveva preannunciato, ma sembrava essere solo e soltanto una “minaccia”, un ultimatum, nella speranza che si potesse risolvere il problema. Non è così. “L’ASD San Luca 1961 annuncia con rammarico il ritiro della squadra juniores dal campionato, a causa della persistente mancanza di un campo sportivo idoneo”.

“L’impossibilità di allenarsi regolarmente in luoghi adeguati, spesso diversi o persino in mezzo alla strada, ha reso impossibile la partecipazione continua al torneo. Ci scusiamo con i nostri tifosi e speriamo di risolvere questa situazione per tornare più forti in futuro”. Così in una nota il club reggino dà seguito, coi fatti, a quanto affermato la settimana scorsa. Il problema campo sportivo, perdurante da inizio stagione, ha creato non pochi problemi alla società, ora costretta a prendere questa dolorosa decisione.