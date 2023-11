Serie D, Castrovillari penalizzato di 1 punto: come cambia la classifica

StrettoWeb

Il Castrovillari è stato penalizzato di un punto a seguito di decisione del Tribunale Federale Nazionale. Il club calabrese era stato deferito – insieme all’ex Presidente e legale rappresentante Mazzuca Nicola – in merito a mancati pagamenti nei confronti dell’ex allenatore Carmine Pugliese. Anche quest’anno per la società cosentina si sono presentati dei problemi in avvio, con la squadra in protesta, ma nelle ultime settimane la situazione sembra essersi stabilizzata, come dimostrano i due pari di fila e la sconfitta – ma solo di misura e dopo una buona prestazione – contro la Fenice Amaranto.

Il Tribunale Federale Nazionale applica nei confronti del sig. Nicola Mazzuca la sanzione di mesi 4 (quattro) di inibizione e irroga nei confronti della società ASD Castrovillari Calcio la sanzione di punti 1 (uno) di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva. Così cambia la graduatoria.

Classifica Serie D girone I

Trapani 31 Vibonese 30 Siracusa 28 Licata 21 Sant’Agata 18 Akragas 18 Real Casalnuovo 18 Fenice Amaranto 18 Igea Virtus 14 Canicattì 14 Acireale 14 Ragusa 14 Sancataldese 12 Locri 8 Portici 6 San Luca 5 (-1) Gioiese 4 Castrovillari 2 (-1) Lamezia Terme 0