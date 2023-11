Il Segretario Generale del SIULCC sull’incontro con il Ministro della Difesa

StrettoWeb

Il Brigadiere Sebastiano Calabrò, Segretario Generale del SIULCC, “esprime apprezzamento per l’incontro con il Signor Ministro della Difesa e ringrazia per l’opportunità“. Sottolinea che “la NOSTRA Associazione, sebbene recente, ha rapidamente raggiunto una significativa rappresentatività con oltre 2300 iscritti“. Calabrò chiede “alla politica di elaborare con tempestività e precisione la legge in questione, completandola con decreti attuativi per conferire un’adeguata istituzionalità”. Ribadisce “l’impegno nel rappresentare con forza le aspettative dei carabinieri, superando l’era del ‘doppio cappello‘. Calabrò conclude “esprimendo l’amore per l’Italia, per le famiglie e per Arma dei Carabinieri, rendendo omaggio alle Forze Armate“.