Scomparso nel nulla uomo di Crotone: l’appello della sorella a “Chi l’ha visto?”

Giorni di apprensione per l’intera comunità di Crotone alla ricerca di Gianluca Muscatello, scomparso il 7 novembre scorso. 42 anni, alto circa 1,72m e occhi castani, l’uomo è sparito nel nulla insieme ai suoi due fedeli cagnolini. La sorella Maria, disperata, ha lanciato appelli tramite i social fino ad approdare su Rai3, nella trasmissione “Chi l’ha visto?”, per ritrovare il fratello. Durante il servizio in collegamento con la Sciarelli, Maria ha spiegato che l’ultimo avvistamento sarebbe stato sulla ss106 jonica, all’altezza di Le Castella in direzione Isola di Capo Rizzuto. Ha inoltre aggiunto che Gianluca combatte da tempo con la depressione, un’ipotesi di cui tenere conto il questo caso di sparizione. Se qualcuno avesse notizie in merito, può contattare il numero 3911447259.