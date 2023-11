Sciopero nazionale, anche i circoli Pd di Catanzaro scenderanno in piazza

StrettoWeb

Anche i circoli del Partito Democratico di Catanzaro aderiscono allo sciopero generale indetto da CGIL e UIL e parteciperanno alla manifestazione che si terrà domani 17 novembre a partire dalle 10 davanti alla Prefettura di Catanzaro. Il Partito Democratico di Catanzaro sostiene le richieste avanzate dal Sindacato nei confronti del Governo al fine di ottenere un cambiamento delle politiche industriali, economiche, sociali e occupazionali nel Paese.

“Il grave tentativo del governo Meloni-Salvini di imbavagliare il dissenso e il diritto costituzionale allo sciopero merita una risposta dura e compatta di tutta la comunità democratica. Si è voluto distogliere l’attenzione dai veri problemi che i Sindacati giustamente sollevano cioè l’iniquità della manovra finanziaria che colpisce particolarmente la Calabria e il Mezzogiorno d’Italia”.

“La destra al governo rende più poveri i servizi pubblici essenziali e questo determinerà sempre maggiori difficoltà per i cittadini all’accesso ad una Sanità pubblica ed universale, non interviene sul sostegno salariale ignorando gli effetti gravi dell’inflazione sulle famiglie italiane. La manovra finanziaria non affronta i problemi degli italiani, anzi li aggrava perché continua ad ignorarli e quindi non interviene sulle cause profonde”.

“Continua a ridurre il supporto al welfare creando così nuove difficoltà a chi quotidianamente lavora per portare a casa uno stipendio “sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa” come recita l’art. 36 della Carta Costituzionale. Il Partito Democratico di Catanzaro sarà in piazza con i Sindacati e invita tutte e tutti ad aderire e partecipare”. E’ quanto si legge in una nota a firma di Circolo PD “E.Lauria” Catanzaro Centro, Circolo PD “G. Puccio” Catanzaro Lido, Circolo PD Catanzaro Ovest – Materdomini, Circolo PD Catanzaro – Santa Maria.