Sciopero 17 novembre, la FP CGIL Reggio-Locri: “saremo a Piazza Italia, ecco le motivazioni della protesta”

“Venerdì 17 Novembre, a seguito della proclamazione da parte di CGIL e UIL dello sciopero generale, i lavoratori della Pubblica Amministrazione, Scuola, Trasporti, Poste, Igiene Ambientale e tutti quelli che erogano servizi pubblici, diretti ed indiretti, tramite il sistema degli appalti (pulizie, mense e vigilanza…), incroceranno le braccia per l’intero turno di lavoro”. Così il Sindacato in una nota. “Le motivazioni sono sotto gli occhi di tutti: risorse insufficienti per il rinnovo dei contratti dei dipendenti pubblici; tagli ai servizi essenziali che garantiscono tutti i cittadini; proposte economiche di rinnovo contrattuale ben al di sotto dell’inflazione galoppante; nessuna previsione inerente le nuove assunzioni, di cui c’è un disperato bisogno; nessuna risposta o previsione per stabilizzazione dei precari storici né del PNRR”, si legge ancora.

“La Sanità, che era quella che necessitava delle misure più importanti, è stata snobbata: definanziamento del Fondo Sanitario Nazionale, nessuna assunzione prevista, anzi, previsione di aumento per prestazioni aggiuntive (ossia “ti do di più ma lavori di più”), neanche un euro per garantire maggiore sicurezza degli operatori sanitari con conseguente fuga dal S.S.N. a favore di privati; si è riusciti addirittura a peggiorare la legge Fornero per ciò che concerne le pensioni, aumentando i requisiti per l’accesso, effettuando tagli sul maturato, penalizzando opzione donna; nell’ambito privato nessuno strumento contro il dumping contrattuale (stesso lavoro diverso stipendio); contratti “gialli” che tagliano diritti e retribuzioni dei dipendenti che, pur essendo privati, svolgono una “funzione pubblica”, si pensi all’Igiene ambientale o alla Sanità Privata od ancora al mondo delle Cooperative e Terzo settore”, continua la nota.

“Questo è solo un estratto del perché i lavoratori interessati Venerdì 17 Novembre sciopereranno, rinunciando alla paga giornaliera bisogna ricordarlo, per chiedere con forza un cambio di rotta al Governo e per dire basta!!! Venerdì 17 dalle 10.00 alle 12.00 si terrà, altresì, un SIT IN a Piazza Italia per rappresentare le ragioni dello Sciopero”, si chiude il comunicato.