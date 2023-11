StrettoWeb

Roma, 13 nov. (Adnkronos) – “Per gli scioperi dei sindacati autonomi negli ultimi mesi il garante non ha avuto obiezioni. Per lo sciopero di Cgil e Uil sì. Sarà interessante leggere la delibera e capire il perché”. Lo scrive sui social il deputato Pd ed ex Ministro del Lavoro Andrea Orlando.