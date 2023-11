Scioglimento Rende, Laboratorio Civico difende Manna: “grazie a lui ottenuti più fondi PNRR”

StrettoWeb

“Rende ha ottenuto 167,68 milioni di euro dal PNRR, diventando una delle tre città più finanziate dopo Reggio Calabria e Lamezia Terme, secondo i dati di Openpolis.

Questo risultato è il frutto di un impegno costante da parte dell’amministrazione Manna, dei dirigenti e del personale tutto. Nonostante le pressioni subite abbiamo sempre mantenuto la rotta e la volontà di non mollare e resistere contro ogni forma di vessazione per riuscire a realizzare gli obiettivi ambiziosi e per non disperdere ciò che abbiamo sempre ritenuto di fondamentale apporto per il benessere della città e dei suoi cittadini. Oggi tutto questo inizia finalmente ad essere visibile in ogni settore di intervento”.

I fondi consentiranno a Rende di affrontare diverse sfide:

• Sviluppo Urbano Sostenibile: la realizzazione di percorsi ciclopedonali integrativi favorirà una mobilità sostenibile, migliorando la qualità della vita e riducendo l’impatto ambientale.

• Cultura e Storia: interventi nel centro storico, inclusa la rifunzionalizzazione di piazze e vie, preserveranno il patrimonio culturale e storico, mantenendo viva l’identità della comunità. In particolare, ci sarà una riqualificazione del centro storico con un finanziamento di 1.000.000,00 euro per il recupero di Palazzo Bucarelli e l’impianto sportivo di via Vanni.

• Efficienza Energetica: l’adozione di luci a LED non solo ridurrà le bollette, ma anche migliorerà l’ambiente urbano, contribuendo a una città più sostenibile e all’avanguardia.

• Educazione: investimenti nell’ampliamento della scuola primaria Stancati e nella costruzione di un nuovo asilo nido promuoveranno un ambiente educativo migliore, investendo nel futuro delle nuove generazioni.

• Sostegno Sociale: le sette misure approvate a sostegno di genitori, persone con disabilità e anziani non autosufficienti riflettono un impegno tangibile per il benessere sociale della comunità.

• Transizione Digitale:Lla modernizzazione dell’infrastruttura digitale migliorerà l’efficienza dei servizi pubblici, semplificando le procedure e rafforzando la sicurezza informatica, offrendo benefici tangibili ai cittadini.

• Sport: per l’edilizia sportiva, i fondi saranno utilizzati per l’adeguamento alle norme di sicurezza e agli standard della Lega PRO dello Stadio Marco Lorenzon con un finanziamento di € 350.000,00.

“Inoltre, in località Marchesino, sarà realizzato un centro polisportivo inclusivo, unico nel Sud Italia e la seconda struttura del genere a livello nazionale. Questo progetto non solo migliorerà le infrastrutture sportive, ma contribuirà anche a riqualificare un’area rendendola fruibile per tutti. La sintesi fornita si concentra sui benefici chiave derivanti dai fondi PNRR. I dettagli specifici dei singoli progetti sono esclusi per evitare un elenco eccessivamente lungo, ma garantiscono comunque un quadro chiaro dei settori principali che godranno di miglioramenti tangibili nella città di Rende e per i suoi cittadini”.

“Il nuovo volto di Rende inizierà a proiettarsi nella sua modernità, verso il futuro con una chiara visione di transizione ambientale, digitale, mobilità sostenibile, welfare e servizi primari. Questo rappresenta la ricompensa per una cittadinanza attenta, e siamo certi che questa narrativa autentica, smentirà ben presto ogni tentativo di gettare ombre sulla crescita della città’ presentando con chiarezza i successi e il futuro luminoso che si prospetta”.

“Ci auguriamo che tutto questo non venga compromesso e che si tutelino i progressi ottenuti. Affinché la città continui a prosperare, è essenziale che i commissari agiscano con continuità e responsabilità per preservare e consolidare gli sforzi compiuti dall’amministrazione Manna”. Lo dichiara Laboratorio Civico Calabria.