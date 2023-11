Sci: prima neve a S. Caterina Valfurva, ospiterà 3 gare Coppa Europa maschile

StrettoWeb

Milano, 8 nov. (Adnkronos) – La prima neve è arrivata e a Santa Caterina Valfurva il conto alla rovescia è iniziato. La stagione invernale si aprirà nel mese di dicembre con l?ormai tradizionale tappa della Coppa Europa di sci alpino, ancora più articolata. Quest?anno saranno infatti tre le competizioni maschili che si svolgeranno sulla celebre Deborah Compagnoni nella settimana tra l’11 e il 15 dicembre. Il ricco programma si aprirà con le due prove cronometrate utili allo svolgimento di altrettante gare di discesa libera (13-14 novembre), prima di concludere con il superG (15 dicembre), una prova secca che non prevede allenamenti ufficiali.

La tappa lombarda di Santa Caterina Valfurva sarà la seconda del circuito continentale che si aprirà a Zinal (Svizzera) tra un mese con un gigante e un superG il 7 e 8 dicembre. Poi toccherà alla località dell?Alta Valfurva, pronta ad accogliere atleti e team di venti nazioni.

L?elenco dei partecipanti non è ancora stato definito, ma il comitato organizzatore ha già ricevuto una pre-lista di massima delle federazioni che non mancheranno all?appuntamento italiano, il primo di una stagione che si preannuncia ancora una volta intensa e ricca di sfide. La tappa è organizzata da Technic Ski con la grande collaborazione di Santa Caterina Impianti e Beppe Bonseri e della Proloco Valfurva. A sostenere l?evento Regione Lombardia.