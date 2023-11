Saluto fascista in classe davanti al Prof: reazioni e verità dietro il video che sta facendo il giro del web

StrettoWeb

Circolati praticamente in contemporanea l’uno dall’altro: uno ha fatto commuovere, l’altro indignare. Se infatti il video della proposta di matrimonio di due docenti con l’ausilio degli alunni è diventato virale per la bellezza, l’originalità e il bellissimo messaggio trasmesso, ce n’è un altro che ha fatto sobbalzare dalla sedia molti. E’ quello di alcuni alunni che, in classe, hanno rivolto il saluto fascista in piedi su sedie e banchi davanti al Prof e ad altri compagni che filmavano. Va precisato che il filmato sta circolando in queste ore ma le riprese risalgono all’anno scorso, in una quarta classe (ora quegli alunni sono in quinto) del Liceo Federico Caffè di Roma, in zona Monteverde. Ovviamente, ai fini del gesto, poco cambia, e le reazioni sono comunque tante e indignate non solo per il gesto in sé ma anche per il contesto.

“E’ un video di cui non avevo contezza ed ho convocato immediatamente un consiglio di classe straordinario che si terrà domani pomeriggio – dice all’Ansa il Preside, Vincenzo Colucci, a capo di circa 1.300 studenti, tra il proprio istituto e varie reggenze – vedremo quali saranno i provvedimenti disciplinari che verranno adottati dall’organo collegiale che io presiederò. Questo episodio mi ha turbato per diverse ragioni, sono rimasto sbigottito, è un video che non va assolutamente bene, i fatti in sè sono gravi, faremo la nostra parte”. Come detto, il filmato viene girato davanti al Prof, che pare non essere contrariato, o comunque che nulla fa per far smettere gli studenti. Il preside, sempre nell’intervista, riferisce che si tratta di un supplente di un breve periodo, allora, e adesso non più presente. “L’esperienza mi fa essere prudente – dice Colucci, interrogato sull’atteggiamento del docente – non mi lancio in previsioni” .

La nota del Ministro Valditara

Tra le tante reazioni c’è anche quella del Ministro Valditara: “apprezzo molto l’immediato intervento del dirigente scolastico che, con riguardo al grave episodio successo all’Istituto Federico Caffè di Roma – con studenti che hanno salutato il professore con il braccio teso del saluto romano – ha preannunciato l’adozione di provvedimenti disciplinari. Non appena saranno approvate dal Parlamento le norme sul voto di condotta e sulle sospensioni, episodi di questo tipo saranno sanzionati più severamente rispetto a quanto oggi non possa succedere. Spiace constatare che qualcuno contrasti queste riforme”, ha detto.