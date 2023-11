Russia: Peskov, ‘Biden assuma atteggiamento costruttivo per parlare con Putin’

StrettoWeb

Mosca, 5 nov. (Adnkronos) – Il presidente degli Stati Uniti dovrebbe assumere un atteggiamento più costruttivo nei confronti della Russia per possibili contatti ai massimi livelli. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov in un’intervista a Rossiya-1. “In primo luogo, ciò dovrebbe implicare un desiderio condiviso, una disponibilità condivisa, alcune condizioni dovrebbero maturare”.

“Il presidente russo Vladimir Putin ha ripetutamente dichiarato di essere pronto a qualsiasi contatto”, si legge in un estratto dell’intervista pubblicata sul canale Telegram del giornalista di Rossiya-1 Pavel Zarubin. “La riduzione delle basi delle relazioni bilaterali tra Russia e Stati Uniti è stata guidata dagli americani. Questo è il motivo per cui almeno il capo degli Stati Uniti dovrà cambiare la sua posizione ad un certo punto, assumendo una posizione più costruttiva sulle relazioni bilaterali, che seguiranno le condizioni affinché un simile incontro diventi maturo”.