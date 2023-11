Rubano oltre 1000 paia di scarpe in provincia di Cosenza: individuati i responsabili

StrettoWeb

Proseguono le attività di controllo delle forze dell’ordine per contrastare la criminalità nel territorio cosentino e oltre: sono stati infatti i Carabinieri di Scalea ad allertare i colleghi della caserma di Casoria, a Napoli, e segnalare la presenza di un veicolo sospetto: nel mezzo infatti, era presente merce rubata da un megastore della cittadina calabrese. I militari campani non hanno perso tempo e si sono recati sul posto indicato: il mezzo è stato localizzato nel parcheggio del centro commerciale di Via San Salvatore, piantonato da due individui.

I militari si sono quindi avvicinati ai due ragazzi e hanno scoperto che erano in possesso delle chiavi del furgone e di un secondo mezzo parcheggiato poco distante. All’interno, il cospicuo bottino: 1158 paia di scarpe, complete di scatole e pronte per essere rivendute per un totale di 80mila euro. I responsabili, di 22 e 23 anni, sono stati arrestati per furto aggravato e portati in carcere.