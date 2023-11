Rivoluzione nella medicina mondiale: in Calabria impiantato il pacemaker più piccolo al mondo

StrettoWeb

La Calabria si distingue anche per atti rivoluzionari e positivi nel campo della sanità: all’Ospedale Civile Ferrari di Castrovillari infatti, il team di cardiochirurgia ha effettuato un delicato intervento impiantando il pacemaker più piccolo al mondo. Una vera e proprio chicca mondiale, la cui operazione è stata brillantemente portata a termine dall’equipe guidata dal Professore Giovanni Bisignani: la vera rivoluzione sta nella quasi invisibilità del pacemaker che è grande solo 2 cm, pesa pochissimi grammi e non ha fili.

L’eccezionalità dell’intervento sta nella scomparsa del catetere in corpo e della tasca pettorale per alloggiarlo: una volta inserito nella cavità cardiaca infatti, viene avvitato al muscolo cardiaco e programmato per farlo battere correttamente. “L’introduzione della tecnologia di pacemaker senza fili leadless – dichiara il Prof. Bisignani – ha dato realmente inizio, in questo campo, a una nuova era che vede l’ASP di Cosenza all’avanguardia in Italia”.

“Il dispositivo in futuro sarà affiancato da un analogo device dedicato alla stimolazione dell’atrio, di recente introdotto negli Stati Uniti. I due dispositivi potranno comunicare tra loro autonomamente – spiega – per gestire adeguatamente il ritmo del paziente, con una modalità rivoluzionaria rispetto a quanto disponibile fino ad ora. Questo pacemaker rappresenta una delle più avanzate ed innovative soluzioni tecnologiche di elettrostimolazione“.