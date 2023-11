Ristorazione: Biasoni (Aigrim), ?boccata d?ossigeno per il settore?

StrettoWeb

Milano, 14 nov. (Adnkronos) – ?In questo ultimo anno, le aziende della Ristorazione hanno visto una ripartenza dei volumi, una vera e propria boccata d?ossigeno dopo gli anni difficili del periodo pandemico che hanno messo a dura prova l?intero settore in Italia. Abbiamo visto ripartire i flussi turistici, tanti turisti sono arrivati in Italia, usando i nostri treni, viaggiando sui nostri aerei, lungo le nostre autostrade e frequentando le nostre città d?arte e le aree dei centri commerciali. Ma in questo clima di fiducia e crescita, serve mettere al centro le persone?.

Sono le parole di Cristian Biasoni, presidente di Aigrim, nel suo primo intervento all’Aigrim day 2023, martedì 14 novembre in Confcommercio a Milano.

L?appuntamento, giunto alla seconda edizione, è stato organizzato dall?associazione nata in seno a Fipe-Confcommercio che da ormai un decennio unisce le imprese che effettuano attività di somministrazione di alimenti e bevande nei centri urbani, nei centri commerciali, nelle aree di servizio autostradali, negli aeroporti, nelle stazioni.

?Con la trasformazione del nuovo paradigma lavorativo e la necessità di avere equilibri ben definiti con la vita privata, non possiamo più aspettarci che le persone si adattino a modi di concepire il lavoro anacronistici e ormai superati -ha spiegato Biasoni- Il lavoro della ristorazione è impegnativo e spesso si svolge in contesti non facili, ma si può fare tanto in termini di welfare e le aziende su questo hanno un ruolo importante. Il problema delle persone in questo comparto esiste e serve l?impegno di tutti gli interlocutori coinvolti, istituzioni comprese, che hanno il dovere morale di intervenire e dare supporto. Proprio con questo obiettivo è nato l?Aigrim Day 2023? ha concluso.