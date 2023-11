“Rispetto Messina” sui disservizi idrici: “l’amministrazione non ha saputo programmare”

StrettoWeb

“Gli amministratori di questa città ci lasceranno senza risorse idriche per circa tre giorni e questo avverrà periodicamente perché non hanno saputo programmare gli interventi necessari per i problemi dell’acquedotto Fiumefreddo e non hanno mai saputo affrontare in maniera adeguata le problematiche legate al rifornimento idrico dal Bufardo, nè hanno mai pensato di ricercare falde acquifere esistenti nel territorio provinciale al fine di un loro utilizzo. Per cui si verificheranno disagi notevoli per i cittadini egli esercizi pubblici ed anche per le strutture sanitarie“. E’ quanto scrive in una nota il Gruppo civico “Rispetto Messina”.

“E ciò viene considerato come una normale prassi, forse perché Sindaco ed Amministratori comunali pensano che ai messinesi bastino festini mangerecci e lavori pubblici ed altri tipi di interventi ad iosa, senza criterio e sganciati da qualsiasi visione programmatoria che, da quello che si sta riscontrando e dalle proteste che stanno suscitando ,sembra abbiano più “utilità” per le varie ditte appaltatrici ed aziende fornitrici che per la popolazione della città di Messina”, conclude la nota.