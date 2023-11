Riforme: Schlein, ‘Meloni pensa di mandare la pubblicità per non discutere di manovra’

StrettoWeb

Roma, 2 nov (Adnkronos) – “La riforma, che coincidenza, viene presentata proprio nel momento della discussione di una manovra che tradisce tutte le promesse del governo. E’ una grande operazione di distrazione di massa per distrarre dai problemi economici e sociali del Paese cui la manovra non dà le risposte che servono”. Lo ha detto Elly Schlein, a Piazzapulita, parlando delle riforme istituzionali del governo.

“Diciamo a Giorgia Meloni che se pensa di mandare la pubblicità per non discutere la manovra non glielo permetteremo”, ha aggiunto la leader Pd.