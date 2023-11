Riforme: Renzi, ‘del premier con più poteri ha bisogno l’Italia, meschino cambiare idea’

StrettoWeb

Roma, 2 nov (Adnkronos) – “Se il presidente del Consiglio viene eletto dai cittadini è evidente che ha più poteri di prima, ma è quello che serve all’Italia. E’ quello di cui ha bisogno il Paese, è il sindaco d’Italia”. Lo ha detto Matteo Renzi a Zapping.

“Il punto è, le riforme le vogliamo fare o vogliamo solo parlarne? E se dovessi cambiare la mia posizione storica solo per dispetto al governo mi sentirei meschino e mediocre, come lo sono stati quelli che affossando una riforma che serviva al Paese lo hanno fatto solo per mandare a casa me”, ha aggiunto il leader di Iv.