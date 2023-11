Riforme: Magi, ‘destra insegue sue ossessioni, non stabilità Paese’

StrettoWeb

Roma, 2 nov. (Adnkronos) – “Sulle riforme, la destra di governo sta inseguendo più che altro i suoi feticci e le sue ossessioni invece di proporre e realizzare una riforma equilibrata che possa funzionare”. Lo ha detto a TgCom24 Riccardo Magi, segretario di +Europa.

“C?è il feticcio dell?elezione diretta del capo del governo quando, per esempio, in nessun Paese – solamente in Israele per pochi anni – abbiamo l?elezione diretta del presidente del capo del governo e contemporaneamente la permanenza di un capo dello stato, nel nostro caso di un Presidente della Repubblica che vedrebbe le proprie funzioni fortemente ridimensionate. Hanno l?ossessione di dover eleggere qualcuno direttamente quando invece si potrebbe rafforzare la figura del capo del governo con altri tipi di modifica, penso al potere di nomina e revoca dei ministri e alla sfiducia costruttiva”.

“E poi c?è l?ossessione per i governi cosiddetti tecnici, i governi che come dicono loro non vengono eletti direttamente quando invece sappiamo perfettamente che i governi, nel nostro ordinamento, devono avere la fiducia del Parlamento. Il loro intento è evitare che vi possa essere un ruolo determinante del Presidente della Repubblica in caso di crisi, un ruolo fondamentale e che molte volte nella nostra storia ha consentito al Paese di andare avanti?.