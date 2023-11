La Regione Calabria ha stanziato 100mila euro per la viabilità di Cassano all’Ionio

StrettoWeb

In arrivo 100mila euro per la messa in sicurezza della viabilità in località Giastreta. Con decreto del settore “Infrastrutture di trasporto” del dipartimento “Infrastrutture e lavori pubblici” della Regione Calabria è stata finanziata una serie di interventi di messa in sicurezza della viabilità in località Giastreta di Cassano all’Ionio. Ne hanno dato comunicazione il sindaco Giovanni Papasso e l’assessore con delega alle Infrastrutture Leonardo Sposato.

La misura rientra in degli investimenti finanziati per la messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti nonché per interventi sulla viabilità e sui trasporti anche con la finalità di ridurre l’inquinamento ambientale. Nello specifico, in contrada Giastreta si provvederà al rifacimento di una serie di arterie fondamentali per una corretta viabilità.

Si tratta dell’ennesimo finanziamento intercettato dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Papasso utile per risolvere alcune criticità divenute non più procrastinabili. “Ringraziamo la Regione Calabria – hanno sottolineato Papasso e Sposato – e in particolare l’assessore regionale e concittadino Gianluca Gallo per la collaborazione istituzionale dimostrata nell’occasione”.