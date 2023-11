StrettoWeb

Nuovo/vecchio allenatore per il ReggioRavagnese. Ieri l’ormai ex Antonio Barillà ha rassegnato le dimissioni, accettate dal club reggino, all’indomani del pari in casa del fanalino di coda Paolana. Oggi l’annuncio del neo tecnico, in realtà un ritorno: si tratta infatti di Giuseppe Misiti.

“La Società ReggioRavagnese dà il benvenuto/bentornato a Mr. Giuseppe Misiti che già oggi ha diretto l’allenamento della prima squadra alla Cittadella dello Sport di Ravagnese”, si legge nella nota del club.