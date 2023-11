“Felicità, diritto di ognuno, ma dovere di garanzia degli adulti verso i bambini”: tutto pronto per l’evento a Reggio

StrettoWeb

Lunedì 20 novembre, alle ore 16.30, presso la Biblioteca di Palazzo “Corrado Alvaro”, in pieno centro a Reggio Calabria, si terrà la tavola rotonda dal titolo “Felicità, diritto di ognuno, ma dovere di garanzia degli adulti verso i bambini”. All’evento parteciperanno diverse personalità, come si può vedere dalla locandina in basso.

Nel corso dell’evento si terrà anche la cerimonia di consegna de “L’Ulivo d’Argento”, premio istituito dalla Divisione Calabria 13 Mediterranea del Kiwanis International Distretto Italia San Marino, giunto alla XIII edizione.