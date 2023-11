Reggio, radici alberi “invadono” strada a Croce Valanidi: rischi per le auto, situazione insostenibile | FOTO

StrettoWeb

Adesso, il problema, non è più rinviabile. Segnalato da anni e per anni, ora è diventato insostenibile. Il riferimento è alla situazione che si registra a Croce Valanidi, precisamente in Via Trapezi, zona sud di Reggio Calabria. Proprio in concomitanza del Cimitero cittadino, le radici di vecchi alberi hanno praticamente “invaso” l’asfalto, rialzando il manto stradale e provocando dei dossi naturali pericolosissimi soprattutto per le auto.

La stessa problematica è presente in più punti nella medesima Via Trapezi, ma in alcuni di questi è stata risolta con la rimozione degli alberi. Ora il Comitato Croce Valanidi-Oliveto, nella persona del Presidente Stefania Foti, chiede di risolvere la situazione nel più breve tempo possibile, onde evitare ulteriori danni. La Presidente nei giorni scorsi ha sollecitato il settore Ambiente del Comune e per l’occasione è stata già sollecitata l’azienda Castore, che si dovrà occupare del problema. I cittadini si aspettano un’immediata risoluzione della problematica, ora non più rinviabile. Le foto a corredo sono abbastanza eloquenti.