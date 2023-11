Reggio: ancora piste ciclabili, ma i cittadini del Viale Messina insorgono. Protesta e raccolta firme: “nessuno ci ha avvisato”

StrettoWeb

Reggio Calabria, la città delle piste ciclabili. Mentre non si placa ancora la polemica per quella a Pentimele, ecco che spunta anche un primo abbozzo di ciclovia al Viale Messina. Ma, spinti dal Consigliere Ripepi e forse pure da quanto successo a nord della città, i cittadini della zona questa volta insorgono. Hanno infatti pensato a una raccolta firme, come spiegato nel corso della riunione pubblica di questo pomeriggio.

“Non eravamo per niente al corrente della situazione, non ci hanno avvisato, ci hanno solo detto di spostare le macchine per dei lavori. Inizialmente pensavamo che finalmente rifacessero l’asfalto. Il Consigliere Ripepi ci ha portato il progetto e notiamo che ci sono delle incongruità. Ad esempio, essendo questa una strada a doppio senso di marcia, con la pista ciclabile si restringerà ancora di più di quanto non lo sia già. Saremo penalizzati anche a livello di parcheggi, non ci sarà più spazio, considerando anche i campetti qui e il mercato del venerdì”. Così il cittadino Enzo Polistena ai microfoni di StrettoWeb nel corso della riunione pubblica insieme al Consigliere Ripepi.

Il cittadino Enzo Polistena alla raccolta firme del Viale Messina

Arrabbiatissimo un altro cittadino, il signor Bruno: “la pista ciclabile va fatta nei luoghi adatti e spaziosi, non qui, coi campetti e il mercato. Perché non sistemano le strade? Che il Sindaco si dimetta e si vada ad elezioni! E i morti che votano questa volta non ci saranno…”.

Il signor Bruno alla raccolta firme del Viale Messina

Parola anche a Ripepi, che da giorni si sta battendo per il problema: “la pista ciclabile in quanto tale è utilissima, ma in un luogo senza servizi essenziali, se gli togli anche quelli – cioè i parcheggi – è normale che la gente rifiuta. Quale turista verrà qua? Ci saranno uno o due biciclette? La responsabilità è sempre della politica. Questa opera ci collega ad altri finanziamenti, quindi è importante, ma non bisogna farle ad muzzum. I cittadini hanno fatto una raccolta firme per protestare su questo”.

Il consigliere Massimo Ripepi alla raccolta firme del Viale Messina