Reggio, tensione PD: Teresa Pensabene presenta diffida per reintegro in Consiglio al posto di Barreca

Teresa Pensabene non ci sta e presenta diffida. L’ex Consigliere Comunale di Reggio Calabria si è vista tagliata fuori in seguito al rientro dei sospesi dopo la sentenza in Cassazione del Processo Miramare che ha fatto tornare in pista alcuni Consiglieri oltre al Sindaco Falcomatà. La Pensabene, prima dei non eletti, aveva preso il posto – secondo il criterio dell’ordine cronologico – di uno di questi, Giuseppe Marino, rientrato come gli altri. Si è, quindi, verificata la cessione dell’attività di Consigliere dopo la sostituzione temporanea.

Ma c’è un interrogativo ed è rappresentato da un’altra figura, quella di Franco Barreca. Quest’ultimo è stato nominato per surroga in luogo di Lucia Nucera, insieme ad Angela Martino nominata in seguito a un rimpasto di giunta. Franco Barreca però è secondo dei non eletti, subito dietro Teresa Pensabene, ma a differenza di quest’ultima è rimasto in carica e così sarà fino a fine mandato. E’ qui che è “entrata in gioco” la Pensabene, che ha presentato diffida in quanto – a detta sua – è lei a dover prendere il posto di Barreca. Alle ultime elezioni, infatti, aveva ricevuto più voti: per questo è prima dei non eletti e Barreca viene subito dopo.

Da precisare che la Segreteria si era già espressa in merito, evidenziando che la procedura sarebbe anche giustificata, ma non specificando cosa sarebbe accaduto dopo. Così la Pensabene adesso attende soltanto di avere novità in seguito alla diffida, ma eventualmente non sarebbe disposta a fermarsi. In caso di mancata risposta, infatti, andrebbe avanti con il ricorso al Tar. Per una questione di principio, per un suo diritto. E intanto nel PD si apre una piccola falla che alimenta e non poco tensioni interne.