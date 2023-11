Reggio, Memorial di calcio “Pasquale Laganà” in occasione dell’anniversario di un gruppo Scout | INFO

StrettoWeb

Il 19 novembre ricorre l’anniversario del gruppo Scout Reggio Calabria 3 – FSE “Santa Maria del Divino Soccorso”, presente nella parrocchia omonima del Gebbione di Reggio Calabria da più di 10 anni. Lo scoutismo, nato più di 100 anni addietro, è una grande occasione per i ragazzi di rendersi utili divertendosi, imparando e concretizzando positivamente la loro voglia di gioco e di avventura in un ambiente sano e incentivante.

Per l’occasione sono state messe in campo varie iniziative che vedranno impegnati adulti, ragazzi e bambini per tutta la giornata di domenica, con annessi tornei (Basket, volley ed altro) completati dal più importante memorial di calcio “Pasquale Laganà”, grande figura indimenticata del calcio dilettantistico reggino. Le iscrizioni a tutti i tornei sono state prorogate di qualche giorno, quindi ancora valide; nella stessa serata sarà proposta una succulenta sagra e per finire il “Genio Quiz”, contornato da una gara torte aperta a tutti. Per informazioni e partecipazione si può contattare il numero 3474435144 o presentarsi sabato pomeriggio e domenica mattina presso i locali del gruppo siti all’interno delle strutture parrocchiali.