Reggio, il degrado rifiuti a Mortara e l’ira di Falcomatà. Ripepi: “le persone muoiono per i tumori”

Ospite da remoto di una trasmissione di Rai News, mentre un inviato si trovava a Mortara per descrivere la grave situazione del viale pieno di rifiuti che conduce al mercato alimentare, il Sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà si è arrabbiato, innervosito, irritato da come è stata descritta la città che rappresenta. Come se la spazzatura non esistesse o come se non se ne dovesse parlare.

Oggi in Consiglio Comunale è stato anche affrontato questo tema. A sollevarlo, Massimo Ripepi, che ha incalzato il primo cittadino, il quale ha affermato che quella strada a Mortara dovrebbe essere chiusa, che nessuno dovrebbe passarci. Non è così, invece. E’ aperta e passano tante auto. “Sindaco, è stato intervistato dalla Rai e ha parlato di Mortara come se fosse una strada chiusa, ma è aperta e fa arrivare le auto al mercato. La utilizza solo chi va là, ma è aperta”, l’intervento del Consigliere.

Poi ha continuato: “abbiamo parlato di bambini, di sanità, parlo io di tumori. Là ci sono cittadini – è stato riferito al Garante della Salute – che respirano una certa aria. Non è un problema di strada, ma di sanità, salute. Quando sono stato là a volte non riuscivo a parlare per il pulviscolo che c’era. E’ una situazione grave. La popolazione che vive lì soffre per l’aria che respira e per il rischio tumori. Di questo vi dovete occupare. Qualunque sia la soluzione, trovatela subito, perché è già tardi. Se lei domani mette una sbarra per chiudere la strada a Mortara, e magari il problema si risolverà, come mi auguro, non è che dobbiamo metterci a festeggiare ed essere contenti, perché per anni questa è stata una piaga in città, così come al Rione Marconi ecc. Lì a Mortara però è peggio, perché c’è il vento, l’Aeroporto vicino, muoiono persone…”.